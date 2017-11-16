Banka Altın Günleri Nedir?

Son zamanlarda ekonomideki sıkıntılar ve vatandaşın ihtiyacını görmesi acısından altın bozdurma işi gayet popüler hale geldi. Normal bir kuyumcudan çok bankalar işe el attı. Altın Günleri düzenlemeye başladı. Peki altın günleri nedir?

Bankaya fiziksel altınınızı götürüyorsunuz. Bir ekspertiz o an bulunduğu şube adına fiziki altınlarınızı değerlendirip 24 ayar gram cinsinden sizlere ne kadar ağırlıkta olduğunu söylüyor. Bu işi resmi ve faturalı şekilde yapmak için gayet uygun bir yöntem.

Altınınızın gramı tespit edildikten sonra o an bulunduğunuz banka ve şubede adibiza hesap açılıyor ve altınınız sanal altın olarak hesabınıza yatırılıyor. Hesabınızda altın gram cinsinden görünüyor. Piyasada ve o bankada altın yükseldiği zaman hesabına aktarabileceğiniz para da yükselirken altında yaşanan düşüşle hesabınızdaki para da azalıyor. Altına yatırım yapmak istiyorsunuz ama fiziksel olarak saklamak tehlikeli mi? O halde bankalarda açacağınız bu altın hesabı tam size göre. Dilediğiniz zaman dilediğiniz ağırlıkta altını hesabınızdan bozdurmak suretiyle paraya çevirebiliyorsunuz.

Peki altın günlerine nasıl katılırsınız? Hangi bankadan istiyorsanız web sitesine girip altın günlerinin hangi gün hangi şubede olduğuna bakınız. İlgili tarihte şubeye gidip işlemlerinizi yaptırınız.