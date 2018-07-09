Asus Zenfone 5Z Türkiye Fiyatı ve Özellikleri

Şubat 2018 İspanya’da mobil dünya kongresinde tanıtılan bir başka cihaz Asus Zenfone 5Z hakkında sizlere detay vermek için buradayız. Zira bu cihazın ülkemizdeki satış fiyatı belli oldu. Kısa sürecek olan bir avantajda satın almak isteyenlere sağlandı. Gelin önce özelliklerine bakalım sonra Asus Zenfone 5Z’nin Türkiye satış fiyatını inceleyelim.

Asus Zenfone 5z teknik özellikler

6.2 inç,

Yüzde 90 ekran/kasa oranı

19:9 ekran oranı

Qualcomm Snapdragon 845 çipset (4×2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver)

Adreno 630 GPU

6 GB RAM

64, 128, 256 GB Depolama

12 MP Sony IMX 363, 4 yönlü optik sabitleme, HDR, 2160p 60 fps ana kamera

8 MP, f/2.0 ön kamera

3300 mAh pil

Android 8.0 Oreo işletim sistemi

USB Type-C (v3.1), Wi-Fi a/b/g/n/ac,

Bluetooth 5.0

Özelliklere baktığımızda ekran kasa oranı gerçekten son zamanların en iyi durumunda. Bazı markaların hala 3Gb en fazla 4Gb ramlerde ısrar etmesine rağmen Asus 6Gb ramle karşımıza çıkmış. İşlemcisi de şuan piyasada olan en iyi işlemcilerden birisi olduğunu söyleyebiliriz.

Bu cihaz ön siparişe açıldı. Ön sipariş fiyatı asıl fiyatından biraz düşük. Bu fırsatı değerlendirmeniz iyi olabilir. Asus Zenfone 5Z için Türkiye ön sipariş fiyatı 3299TL olarak belirlenmiş. Cihaz Türkiye’ye geldikten sonra ise fiyatı 3699TL olacak. Ön siparişte oldukça büyük bir indirim var.