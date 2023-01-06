Asus Laptop Isınma Sorunu ve Çözümleri

Laptopların performansını ne kadar güçlü hale getirmiş olsalar da ekstra fanlar yerleştirmiş olsalar da laptopların hava sirkülasyonun yetersiz olmasıyla birlikte laptop ısınma sorununa halen kalıcı çözüm bulunamamıştır.

Bu ısınma sorunları bir süre sonra bilgisayarın performansını kısıtlamaya başlamaktadır. Fanlara aktarılan güç işlemci ve ekran kartından alındığı için performansta azalmalar görülür.

Asus servis olarak sizlerle birlikte laptopların ısınmaması için neler yapabiliriz. Laptopların neden ısındığıyla ilgili konular da bilgilenelim.

Laptop Neden Isınır?

Laptoptaki donanım bileşenleri çalıştıkça performans üretmeye başlar ve bununla orantılı olarak da ısınmaya başlar. Laptopların ısınmasına neden olan belli başlı nedenler vardır. Bileşenlerin sık ve yoğun olarak konumlandırılmasıyla birlikte için deki hava sirkülasyonunun yetersiz kalması. Laptoptaki soğutucunun yetersiz olmasıyla da ısınma yaşarız.

Laptop Isınma Sorun

Laptopların sıkça ısınma sorunları olabilir. Bunun nedeni, işlemcinin çalışırken oluşturduğu ısı ve dizüstünün soğutma sisteminin yeterince işlev görmemesi olabilir. Bu tarz sorunları çözmek için aşağıdaki adımları deneyebilirsiniz:

İşlemci kullanımını azaltın: Sistemdeki görevleri kapatarak veya işlemcinin çalıştığı programları kapatarak işlemci kullanımını azaltabilirsiniz.

Laptopu havalandırın: Dizüstünü kullanırken hava alan bir yere koyun ve etrafındaki hava akımını sağlayın.

Soğutucuyu temizleyin: Laptop ‘un içinde biriken toz ve kiri temizleyerek soğutucunun daha etkili bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Güç ayarlarını değiştirin: Laptop ‘un güç ayarlarını “Max Performans” modundan “Düşük Güç Kullanımı” modunu değiştirerek işlemcinin daha az çalışmasını ve dolayısıyla daha az ısınmasını sağlayabilirsiniz.

Bu maddeleri dikkate aldığınız zaman laptop ısınma sorunu tamamen ortadan kalkmasa da laptopun daha iyi çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Eğer yukarıdaki adımlar sorunu çözemezse, laptop ‘un bir servise götürülmesi gerekebilir. Bu durumda, laptop ‘un içindeki parçaların değiştirilmesi veya tamir edilmesi gerekebilir.

Asus Teknik Servis Hizmetleri

10 yıldır sizlere güvenilir ve kaliteli hizmetler sunmaktayız. Arızalı bilgisayarınız için, tamir, bakım ve onarım gibi çeşitli uygulamalar yapmaktayız. Laptopun arızası fark etmeksizin sizlere yardımcı olmaktayız. Bilgisayarınızı teknik servisimize elden veya anlaşmalı olduğumuz kargo firmalarıyla ücretsiz bir şekilde bizlere ulaştırabilirsiniz.

Bilgisayarınız bize ulaştığı zaman öncelikle arıza tespiti yapmaktayız Daha sonra sizinle iletişime geçerek tespit edilen arızalarla ilgili bilgiler veriyoruz. Gerekli onayı aldıktan sonra, uzman ekip arkadaşlarımızın yardımıyla kaliteli bir şekilde işlemlere başlıyoruz.

Laptop tamiri/bakımı ve diğer bilgisayar arızaları, yapılan işlemler hakkında bilgi almak istiyorsanız asus teknik servis sayfamızı inceleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için web sitemizden bizimle iletişime geçebilirsiniz.