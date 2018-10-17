Araç Kiralarken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Şehirlerarası ve şehir içi ulaşımda araç kiralama yöntemi artık sıklıkla tercih edilen bir yöntem olarak karşımıza çıkmaya başladı. İnternet siteleri üzerinden kolayca bir araç kiralama şirketine erişebiliyor ve kiralama işlemlerimizi hızlı bir şekilde halledebiliyoruz. Ancak yine de araç kiralarken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunmakta çünkü her firma güvenilir olmayabiliyor. Size bu konuda bazı tavsiyeler vereceğiz. Eğer bu tavsiyeleri dikkate alırsanız sorunsuz bir şekilde araç kiralayabilirsiniz.

Size hitap eden aracı bulun

Araba kiralarken düşünmeniz gereken ilk nokta nasıl bir araca ihtiyacınız olduğudur. Sedan bir araç mı sizi daha çok tatmin eder yoksa SUV bir araç mı? Bu noktada kişisel tercihlerinize ve yapacağınız yolculukta kaç kişi olacağınıza göre size hitap eden aracı seçmeniz sizin yararınıza olacaktır.

Aracı kiralayacağınız firmalar hakkında araştırma yapın

Kiralama işlemlerini gerçekleştireceğiniz firma bu noktada büyük önem taşıyor. Öncelikle yasal araba kiralama firmalarıyla çalışmayı mutlaka tercih edin. Yasal olmayan firmalarla çalışmak seyahatiniz sırasında sizin canınızı sıkabilir. İnternet üzerinden firma ile ilgili yorumlara ve şikâyetlere bakın, referanslarını mutlaka inceleyin. Bu konuda yolcuburada.com bizlere yüzlerce güvenli ankara araç kiralama firmasını tek bir çatı altında sunabiliyor. Müşteri yorumlarıyla ve puanlarıyla tavsiye edilen rent a car firmalarını görebiliyorsunuz ve tercihinizi ona göre yapabiliyorsunuz.

Araç kiralama firmaları arasında fiyat karşılaştırması yapın

En ucuz araç kiralama firmasını bulmak her zaman kolay olmuyor. Ya da en ucuzunu bulduğunuzda güvenilir olup olmadığı hakkında kafanızda düşünceler oluşabiliyor. Bu yüzden her firmanın fiyatlarını karşılaştırıp bütçenize en uygun aracı seçmelisiniz. Yolcu burada bu konuda da sizlere fiyat karşılaştırması imkânı sunuyor. En düşük fiyattan, en yüksek fiyata kadar ekonomik, orta, lüks segment araçları listeleyebiliyor ve ideal aracınızı birkaç adımda seçebiliyorsunuz.

Kiralayacağınız arabanın sigortası veya kaskosu var mı öğrenin

Araçlarda kasko ve sigorta olması da önemli hususlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Kasko çeşitleri firmalara göre değişiklik gösterse de bazı firmalarda bu olmayabiliyor. Bu yüzden araç kiralamadan önce mutlaka anlaştığınız firmaya araçlardaki sigorta ve kasko durumunu sormayı unutmayın.

Her dakika ulaşabileceğiniz bir çağrı merkezi var mı?

Bir diğer önemli konu da aracı kiraladıktan sonra bir sıkıntı yaşadığınız zaman ulaşabileceğiniz birileri var mı? Çoğu firma bu konuda destek sağlamıyor. Ancak bazı platformlarda 7 gün 24 saat çağrı merkezi hizmeti verilmekte. İhtiyacınız olmadığını düşünmeyin, çağrı merkezinin olmasının size mutlaka yardımı olacaktır.

Bu bilgiler araç kiralayacağınız zaman mutlaka işinize yarayacaktır. Ancak hızlı ve güvenli bir şekilde ucuz fiyatlı araç kiralamak istiyorsanız yolcuburada.com üzerinden araç kiralama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

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