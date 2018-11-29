Araba Aküsü Boşaldı Nasıl Takviye Yaparım?

Bir yerde park ettiniz ve geri döndüğünüzde araba marşı basmıyor ya da sönük basıyor. En muhtemel sebep akünüzün bitmiş olmasıdır. Bunun yemek sebepleri de şu şekilde sıralanabilir;

1. Akünüzün ömrü dolmuştur.

2. Giderken yüksek enerji tüketen far gibi şeyleri açık bırakmış olabilirsiniz.

3. Akünüzün yenidir ama gücü arabamıza yetmiyordur.

Hangi sebeple olursa olsun akünüze takviye yapmak isterseniz aşağıdaki maddeleri sırasına göre uygulayın. Sırayı şaşırmayın ve uyarılara dikkat edin.

1. Aliden aliye takviye için iki akünün de aynı amper olması önemlidir.

2. İki arasında motorunu ve elektrik tüketen herşeyi kapatın.

3. Kırmızı takviye kablosunu bir ucunu ilk önce boş akünün artı kısmında daha sonra dolu akünün artı kısmına takın.

4. Siyah tavır kablosunu ilk önce boş akünün eksi ucuna daha sonra dolu akünün eksi ucuna ya da kaportanın sıcak ve de hareketli olmayan herhangi bir yerine sabitleyin.

5. İlk önce dolu akülü aracı çalıştırın. Akabinde boş akülü aracı çalıştırın.

6. Kabloları boş akülü araçtan başlayarak sökün.

Mutlaka sıraya ve de uyarılara dikkat ediniz. Bu şekilde aracınızı aküsünü takviye edebilirsiniz.