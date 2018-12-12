Apple Watch’da Ekran Görüntüsü Almak

Apple işi oldukça ilerletti. Geliştirdiği yeni Apple Watch saatler Series 4 saatlerin ekran görüntüsünü almak mümkün. Saatinizden anlık ve önemli bir bildirimi anında ekran görüntüsü alarak kaydetmeniz mümkün. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Adım adım şu maddeleri takip edin.

Apple cihazınıza girin Watch uygulamasına girin. Genel kategorisindeki ekran görüntüsünü etkinleştir ayarını açın.

Bu aşamadan sonra saatinizden ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şu şekilde ekran görüntüsü alabilirsiniz.

Digital Crown ve hemen alt kısmında yer alan butona aynı anda basılı tutun. Ekran görüntüsü alınmış olacak.

Bir kaç uyarı yapmadan bitirmeyelim. Ekran görüntüsünü doğrudan saatinizden kullanmanız mümkün değil. Aldığınız ekran görüntüsü ayrıca telefonunuza kaydedilecektir. Oradan kullanmanız mümkün.

Saatlerin ekran görüntüsü alma bu şekilde.