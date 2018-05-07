Nasıl Yapılır ?

Apple Watch Nasıl Sessize Alınır?


1 saat önce
Yazar Tarık
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Efendim, çok fazla haberi yapılamıyor çünkü ülkemiz için biraz pahalı bir saat olduğundan ve genellikle gençlerin kullanacağı tipte bir saat olduğu için tam olarak yaygınlaşamadı ve de istenileni saat olarak – tıpkı Android saatler gibi – tam veremedi. Hali hazırda kullananlar için bu yazımızda Apple Watch ‘un nasıl sessize alınacağından kısaca bahsedelim.

1- İlk önce Apple Watch’un kilidini açmanız lazım. Bunun için ekrana çift tıklıyorsunuz. Ardından pin kısmı karşınıza geliyor ve pininizi giriyorsunuz.

2- Menüyü açmak için saatin alt kısmından tutup üst kısma ekranı sürüklüyorsunuz. Burada karşınıza kısayol ikonları çıkıyor.

3- Burada zil işaretini görüyorsunuz. Buna tıklayın. Sil işareti kırmızı ve üstünde çizik olan bir şekle bürünecektir.

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Bu aşamadan sonra saatiniz sizi rahatsız edemeyecektir. Ama şimdi tekrar açmak istediniz. O halde aynı işlemi yapıp tekrar zil ikonuna tıklayın. Eski haline döndüğü zaman saatiniz tekrar sesli konuma geçecektir. Bildirimleri duyabilirsiniz.

Nasıl yapılır görsellerini galerimizde bulabilirsiniz.

 

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