Apple Watch Nasıl Sessize Alınır?

Efendim, çok fazla haberi yapılamıyor çünkü ülkemiz için biraz pahalı bir saat olduğundan ve genellikle gençlerin kullanacağı tipte bir saat olduğu için tam olarak yaygınlaşamadı ve de istenileni saat olarak – tıpkı Android saatler gibi – tam veremedi. Hali hazırda kullananlar için bu yazımızda Apple Watch ‘un nasıl sessize alınacağından kısaca bahsedelim.

1- İlk önce Apple Watch’un kilidini açmanız lazım. Bunun için ekrana çift tıklıyorsunuz. Ardından pin kısmı karşınıza geliyor ve pininizi giriyorsunuz.

2- Menüyü açmak için saatin alt kısmından tutup üst kısma ekranı sürüklüyorsunuz. Burada karşınıza kısayol ikonları çıkıyor.

3- Burada zil işaretini görüyorsunuz. Buna tıklayın. Sil işareti kırmızı ve üstünde çizik olan bir şekle bürünecektir.

Bu aşamadan sonra saatiniz sizi rahatsız edemeyecektir. Ama şimdi tekrar açmak istediniz. O halde aynı işlemi yapıp tekrar zil ikonuna tıklayın. Eski haline döndüğü zaman saatiniz tekrar sesli konuma geçecektir. Bildirimleri duyabilirsiniz.

Nasıl yapılır görsellerini galerimizde bulabilirsiniz.