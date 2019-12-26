Apple Nasıl Dolandırıldı?

Daha önce sahte iPhone modellerini bozuk diyerek şirkete iade edip orjianlleriyle değiştiren kişisel dolandırıcıların Apple’ın başına mıçusallat olurken görmüştük. Bu seferki büyük çaplı ve oldukça organize bir dolandırıcılık hikayesi. Apple Çin’de Dolandorıldı. Peki nasıl oluyor?

Tim Cook açıkladı, Çinden vazgeçmeyiz.

Bildiğiniz üzere Apple, iPhone modellerini Çin’de üretiyor. Daha önceleri bunun sebebi ucuz iş gücü olsa da günümüzde iş gücünün o kadar ucuz olmadığını açıklayan Tim Cook neden hala Çin’de üretim yaptıklarını açıkladı. Çin’de üretim aşamalarını profesyonel düzeye gelmesi ve elemanların kalifiye olması. Bu sebeplerden hala Apple üretimini Çin’de, Foxconn fabrikasında yapıyor. Ama dolandırıcılık bu fabrikada başlıyor.

Apple Çin’de Dolandorıldı

Organize bir hırsızlık suçu Foxconn fabrikalarında işliyor. Bakın Apple Nasıl 9 milyar dolar Dolandırıldı. Foxconn’da çalışan işçiler sağlam olan iPhone parçalarını hurdaya ayrılmış gibi kenara atıyor. Kenara ayrılan parçalar Çin pazarında satılıyor ve bu parçalarla fabrika dışında iPhone üretimi yapılıyor. Fabrika’dan şu ana kadar 43 milyon dolarlık parça çalındığı bu parçaların telefon haline getirilip satılmasından ötürü de Apple’ın 9 milyar dolar zarara uğradığı açıklandı.

Gelen bilgilere göre bu şekilde tam 300 bin adet iPhone üretilip satılmış. Bu telefonlar daha çok iPhone 8 ve iPhone X modelleri olarak üretilmiş. Demek ki iPhonelar o kadar da sahte değilmiş.