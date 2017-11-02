Apple Müşteri Hizmetlerine Nasıl Numara Bırakılır?

Apple’ın müşteri hizmetlerine numaranızı nasıl bırakırsınız? Numara bırakmadan kasıt numaranızı bırakıp sizi aramalarını sağlamaktır. Bu sayede sizdeki TL’lerde veya dakikalarınızda herhangi bir düşüş yaşamadan hizmet alabileceksiniz.
- Apple müşteri hizmetlerine numaranızı bırakabilmeniz için öncelikle bu bağlantıya tıklamanız gerekiyor.
- Ardından karşınıza gelen ekranda hangi cihaz için hizmet almak istediğinizi seçiyorsunuz. Karşınıza gelen görsellerden iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, iPod gibi ürünlerin görsellerinden herhangi birini seçiyorsunuz.
- Seçiminizin ardından karşınıza ne tür bir sorunla karşılaştığınızı soran ekran gelecek. Sorun çeşidinizi seçiyorsunuz.
- Bunun ardından nasıl iletişime geçmek istediğinizi seçiyorsunuz. İki çeşit iletişim şekli var. aramalarını isteyebilirsiniz. Eğer konuşmak için müsait değilseniz yazılı bir şekilde iletişime geçmelerini isteyebilirsiniz.
- Ben aramalarını istedim. En sağlıklısı konuşmaktır. Konuşmayı seçtikten sonra karşınıza telefonunuzun imei numarasını girmenizi isteyecek. Numarayı girip ok tuşuna basın.
- Bundan sonra bilgilerinizi girmenizi istiyor. İsim, soy isim, telefon numarası gibi bilgileri doldurup devam butonuna basın.
- Bu işlemin ardından “sizi arayacağız” adında bir ekran karşınıza gelecek. En fazla iki dakika içinde size dönüş yapacaklardır.
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