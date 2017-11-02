Apple-iOS Nasıl Yapılır ?

Apple Müşteri Hizmetlerine Nasıl Numara Bırakılır?


4 saat önce
Yazar Tarık
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Apple’ın müşteri hizmetlerine numaranızı nasıl bırakırsınız? Numara bırakmadan kasıt numaranızı bırakıp sizi aramalarını sağlamaktır. Bu sayede sizdeki TL’lerde veya dakikalarınızda herhangi bir düşüş yaşamadan hizmet alabileceksiniz.

  • Apple müşteri hizmetlerine numaranızı bırakabilmeniz için öncelikle bu bağlantıya tıklamanız gerekiyor.
  • Ardından karşınıza gelen ekranda hangi cihaz için hizmet almak istediğinizi seçiyorsunuz. Karşınıza gelen görsellerden iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, iPod gibi ürünlerin görsellerinden herhangi birini seçiyorsunuz.
  • Seçiminizin ardından karşınıza ne tür bir sorunla karşılaştığınızı soran ekran gelecek. Sorun çeşidinizi seçiyorsunuz.
  • Bunun ardından nasıl iletişime geçmek istediğinizi seçiyorsunuz. İki çeşit iletişim şekli var. aramalarını isteyebilirsiniz. Eğer konuşmak için müsait değilseniz yazılı bir şekilde iletişime geçmelerini isteyebilirsiniz.
  • Ben aramalarını istedim. En sağlıklısı konuşmaktır. Konuşmayı seçtikten sonra karşınıza telefonunuzun imei numarasını girmenizi isteyecek. Numarayı girip ok tuşuna basın.
  • Bundan sonra bilgilerinizi girmenizi istiyor. İsim, soy isim, telefon numarası gibi bilgileri doldurup devam butonuna basın.
  • Bu işlemin ardından “sizi arayacağız” adında bir ekran karşınıza gelecek. En fazla iki dakika içinde size dönüş yapacaklardır.

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