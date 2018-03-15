Apple Kullanıcısı Telefon Değiştirdiğinde Android Alıyor

Apple’ın elinde tuttuğu en önemli özelliklerinden birisi olan kullanıcı sadakati artık Android üstünlüğünde sürecek. Yapılan araştırmayı kısaca aktarmak gerekirse olanlara göre Apple kullanıcısı biri telefonunu değiştirmeye karar verirse artık dahanyüksek ihtimalle Androidli bir telefona yöneliyor.

Consumer Intelligence Research Partner araştırma sonucunu paylaştı.

Uzun zamandır gerilemeye devam eden Apple’ın yeni modeller bile kurtaramayacak çünkü Apple kapalı bir kutu ve yeniliklere daha yeni yeni başlıyor. Bunun yanında telefonları kişiselleştirme bakımından Android’in yanından bile geçemiyor. Ayrıca son yaşanan yavaşlatma saçmalığı bu kadar pahalı cihazlar için insanlarda olumsuz görüş bırakıyor.

Kullanıcı sadakati nedir?

Şirketlerin oldukça önem verdiği bir husus olan kullanıcı sadakati bu yanımızda işletim sistemleri için ele alınmıştır. İOS gelişmiş bir işletim sistemi olabilir ama Android gibi olmadığı özellikle yapısı ve kişiselleştirme konusunda onu çok geriden takip ettiği kesin. Bu da kullanıcı sadakati konusunda kendisini geride bırakıyor. İnsanlar alacakları bir sonraki telefonu seçerken artık Android tercih ediyor.