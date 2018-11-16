Apple Cihazlardan Fotoğraf Ve Videoları Çok Kolay Şekilde Yedeklemek

Apple cihazlarda yedekleme, kopyalama bağlantı gibi aksiyonlar oldukça zor. Örneğin telefonunuzu yedekleme için iTunes gibi yan uygulamalara kesinlikle ihtiyaç duyuyorsunuz. Örneğin fotoğraf ve video yedekleme, bilgisayara atmak için normalde yine iTunes programı gerekli. Peki başka bir yolu yok mu?

Fotoğraf ve video yedekleme için sizlere çok basit bir yöntemde bahsedeceğiz. Bunun için Windows 8 ve üstü işletim sistemi olan bir bilgisayara, bir adet şarj kablosuna ve de fotoğraf ve videolarınızın yer aldığı Apple cihazınıza ihtiyacınız var.

1. Telefonunuzu bilgisayara bağlayın.

2. Bilgisayardan Windows Fotoğraflar uygulamasını açın.

3. Uygulamada içe aktar seçeneğini seçin.

4. Bilgisayarınızın telefonunuzdaki video ve fotoğrafları taramasını bekleyin.

5. Tarama bitince bütün video ve fotoğrafları sizlere gösterecektir.

6. Buradan ayarlarınızı yapabilirsiniz. Yedeklenecek konumu belirleyebilirsiniz.

7. İsterseniz yedeklenmesini istemediğiniz içerikleri kaldırabilirsiniz.

8. İçe aktarma burnuyla devam edin.

Bu işlemler bitince uygulama bütün fotoğraf ve videolarınızı Bilgisayarınıza almaya başlayacaktır. En kolay yöntem bu.