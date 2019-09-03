Apex Legends Açılmıyor Sorunu Nasıl Çözülür?

Apex Legends hızlı bir giriş yapsa da son zamanlarda popülerliği oldukça düştü. Yine de çok sayıda insan Apex Legends oynamaya devam ediyor. Bunların bir çoğu da oyuna girerken problem yaşıyor. Sık sık karşılaşılan oyuna girememek sorununa çözüm üretmeye çalışacağız.

Apex Legends Açılmıyor

Bunu çözmek için şu an bilinen 2 yöntem var. Bunları sizler için basit şekilde anlatıyoruz.

error syncing cloud storage date hatası aldıysanız basit bir şekilde şu yöntemi uygulayın.

Origin arayüzünde Origin yazısını sol üst köşeden bulup tıklayın.

Ayarlar ve Install & Save şeklinde devam edin.

Cloud Storage kısmından Save seçeneğini devre dışı bırakın.

Bu sorununuzu muhtemelen çözecek. Eğer hala hata almaya devam ediyorsanız muhtemelen oyun dosyalarınızda problem var. Bunu çözmek için de aşağıdaki yöntemi uygulayın.

Origin arayüzünde kütüphane kısmına girin.

Apex Legends oyununa sağ tıklatın ve Repair seçeneğini kullanın.

Bu işlem biraz uzun sürebilir çünkü sistem bütün Apex Legends dosyalarını kontrol eder. Bir eksiklik varsa giderir. Sonunda oyun sorunsuz hale gelir.