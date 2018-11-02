Apartman Kapıları Hakkında Detaylı Bilgi

Günümüzde inşaat sektörü çok büyük gelişmeler kaydederek binaların hem çok sağlam hem de çok estetik olması için çaba gösteriyor. Yapılan tüm binaların bazı unsurları yapının hem değerini belirleyen hem de kullanım konforu ile sahiplerinin yüzünü güldüren parçalar oluyor. Bunlar arasında ilk akla gelense, apartman kapısımodelleri oluyor. Zira bir binaya veya apartmana girerken sizi karşılayan bu kapılar kişilerin bina hakkındaki ilk intibalarının oluşmasına yardımcı oluyor. Bu bilinçle hareket eden kaliteli kapı üretim tesisleri de hem dayanıklı hem de görsel açıdan albenisi olan kapı modelleri üreterek yapı sektörüne destek sunuyor.

Apartman Kapılarında Bulunması Gereken Özellikler

Apartmanın hemen girişinde yer alan bu kapıların sürekli olarak açılıp kapanacağı gerçeği firmalar tarafından iyi değerlendirilmelidir. Bu sebeple bu tip kapılarda en kaliteli ve uzun ömürlü malzeme kullanmak gerekir. Aksi takdirde ortak kullanım sebebiyle gün içinde sürekli çalışan kapılar bir süre sonra birtakım sıkıntılar ortaya çıkartabilir. Ayrıca kapının dışarıda bulunması sebebiyle yaz kış kullanıma uygun malzemelerden imal edilmesi daha doğru olacaktır. Özellikle paslanmaz çelik tercih edilen, apartman kapıları, çok daha dayanıklı ve kullanışlıdır. Ayrıca kapıların iç profilinde de 2 milimetre paslanmaz çelik bir sac tercih edilmelidir. Bu tip çelik iskeletlerin yanı sıra kapının açılıp kapanması sırasında konfor sunan kaliteli menteşeler ve açılma elemanları kullanılmalıdır. Kapının kapandığı anda ses çıkartmaması ve sert bir şekilde kapanmaması için kullanılan hidrolik en kaliteli markalardan seçilmeli ve tercihen 5 numara kullanılmalıdır. Bazı kapılarda teknolojik donanımlarda bulunduğundan apartman için ekstra güvenlik de sağlanmış olmaktadır.

Apartman Kapılarında Şık Görünüm

Apartman kapıları sadece metal aksamdan ibaret olmayan yapılardır. Bu sebeple kapıların daha güzel görünmesi için mutlaka ahşap ve cam unsuru da kapıya entegre edilmelidir. Özellikle son yıllarda tercih edilen MDF uygulamalar ile kapılar çok daha şık görünmektedir. Değişik tiplerde cam unsurlar da yerleştirildiğinde ortaya iyi sonuçlar çıkmaktadır. Apartman kapısı, da oldukça belirleyici bir unsurdur ki Apl Door gibi markalar son derece kaliteli ve uygun fiyatlı kapılar üretmektedir.