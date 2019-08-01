Android’ten iOS Cihaza Whatsapp Yedeği Aktarma ( Ya da Tam Tersi)

Whatsapp, telefon kurulduktan sonra kurulan ilk uygulamalardan birisi. Peki ya işletim sistemi değiştirecekseniz Android cihaz yedeklerinizi yeni iOS cihazınıza nasıl aktaracaksınız? Ya da tersi şekilde düşünülebilir. Normalde Whatsapp yedeği otomatik olarak alınıyor ve gerekirse yeniden kurulumda buradan yükleniyor ama iki platform arası bu yapılmıyor.

Whatsapp yedekleme mantığı

Whatsapp kendi yedeklerini belirlediğiniz tarih aralıklarında alıyor. Gerekirse buradan yedek geri yüklenebiliyor. Ama iOS cihazda Whatsapp iCloud ‘a yedeklenirken, Android üzerinde ise Google Drive’a yedekleniyor. Bu nedenle otomatik şekilde platformlar arası yedekleme yapmak mümkün olmuyor.

Platformlar arası yedek aktarma

dr.fone – Restore Social App uygulaması sayesinde bu mümkün. Benzer alternatifler var. Biz genel mantığı açıklayalım. Bu bir PC ve Mac programı. Telefonunuz ne olursa olsun Whatsapp yedeğini alıyor. Daha sonra bu yedeği telefon ne olursa olsun yenisine yükleyebiliyor.

Programı bilgisayarınıza kurun.

Restore Social App kısmına girin.

İlk önce yedeklemek istediğiniz telefonu bilgisayara bağlayın.

Sol menüden Whatsapp’a tıklayın.

Verileri aktarmak istediğiniz yeni telefonu da bilgisayara bağlayın.

Bu ekranda transfer butonuna tıklayın. Uyarı verdiğinde kabul edin ve transfer başlasın. Kısa süre içerisinde işlem bitecektir. İşlemin bittiğine dair mesaj alana kadar bağlantıyı kesmeyin ya da telefonlarla bir işlem yapmayın. İŞlem bu kadar.