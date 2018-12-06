Androidli Telefonunuz Yedeklemek İçin En İyi Yöntem ve Tavsiyeler

Android telefon mu kullanıyorsunuz? Verilerinizi sonsuza dek güvende tutmak için sizlere bir kaç yöntemden bahsedeceğiz. İşi garantiye almak için bir kaç farklı işlemden bahsedeceğiz. Şimdi Androidli cihaz nasıl yedeklenir görelim;

Rom yedekleme

Rootlu telefona sahipseniz yedekleme işlemi çok kolay. Piyasada bir kaç uygulama olsa da en çok tercih edilenlerden birisi Rom Manager. Bu yedekleme işlemi telefonunuzun komple yedeğini alır ve bilgisayarınızda ya da herhangi bir bulut servisinde saklayabilirsiniz. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.koushikdutta.rommanager adresinden indirebileceğiniz uygulamanın sadece rootlu cihazlarda çalışacağını hatırlatalım.

Medya yedekleme

Fotoğraf ve videolarınızı küçük bir çözünürlük kaybıyla sınırsız Google Fotoğraflara yedekleyebileceğinizi biliyor musunuz? Bu yöntem sürekli yedekli kalmanıza olanak tanır. Küçük bir sorun, uzun süreli ve büyük boyutlu videoların yedeklenmesinde sıkıntı çıkabilir. Onu ayrıca bilgisayarınıza atın. Diğer herşey anında Google Fotoğraflara yedeklenebilir.

Telefon ayarlarını yedekleme

Bunun için de sizlere bir uygulama önereceğiz. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.backupyourmobile adresinden indirebileceğiniz uygulama şunları yedeklemenizi sağlar;

Telefon numaraları

Sistem ayarları

Güvenlik ayarları

Uygulama listesi

Kullanıcıların uygulamaları

SMS ve Çağrı kayıtları

Wifi ile ilgili kayıtlar

Ayrıca bu yedekleri de doğrudan bulut servislerine atmanıza yardım ediyor.

Kablo ile yedekleme

Telefonunuzdaki erişim izniniz olan her bir dosyayı kablo ile PC’ye atmanız ve kopyalamanız mümkün. Sadece bağlayın.

Kablosuz yedekleme

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medhaapps.wififtpserver&hl=tr adresinden indireceğiniz uygulama ile yukarıda bahsettiğim kablolu işlemin aynısını kablosuz şekilde yapmanız mümkün.

Bu yöntemlerle telefonunuzun başına ne gelirse gelsin, verileriniz güvende.