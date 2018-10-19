Android’de Yakın Zaman İçinde Yaşanacak Değişiklikler

Android’in sahibi Google, AB rekbet komisyonundan aldığı rekor cezayla birlikte bir daha böyle birşeyle karşılaşmamak için ilk adımını attı. Konuyu biraz hatırlatalım. Google Android yüzünden 4.3 milyon Euro para cezası yedi. Sebebi ise kısaca, diğer şirketlere Android uygulama kategorisinde rekabet şansı vermemesi. Google’da bu durumu bir daha yaşamamak için bakın ne gibi değişiklikler sunuyor.

Google’ın Android işletim sisteminde kendi uygulamalarını kullandığını herkes biliyor. Gmail, Haritalar, Excel, gibi uygulamalar ücretsiz olarak ve %90’dan fazla oranla telefonlarla birlikte geliyor. Yani diyebiliriz ki her Android cihaz fabrikadan çıkarken içinde Google uygulamaları bulunuyor. Bu durum da rekabet ortamına uygun olmadığı için Google’ın başını belaya sokuyor. Peki bundan sonra ne olacak?

Google bu uygulamaları ücretli yapacak. Ama biz herhangi bir ücret ödemeyeceğiz. Telefon üreticisi eklemek isterse bu uygulamayı lisans ücretini ödeyerek telefonunu piyasaya sürmeden ekleyecek. Parasını ödemek istemezse yazılımda varsayılan olarak gelmesini kabul etmeyerek kullanıcıya alternatif sunmuş olacak. Uygulama markette yine ücretsiz olacak. Kullanıcı ayrıca indirebilecek.

Sorun basit şekilde şu, bu uygulamalar telefonda hazır geldiği için kullanıcı başka bir uygulamayı indirmeyi gerekli görmüyor. Google bu sayede pazar payını sürekli maksimum düzeyde tutuyor.