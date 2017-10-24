Android’de Whatsapp Gif Nasıl Yapılır?

iOS için gif yapmayı daha önce sizlere anlatmıştım. Android’de kullandığınız Whatsapp’ta gif yapma olayı farklı. Bu yazımızda Android’de gif yapmayı anlatacağız.
Android’de kullandığınız Whatsapp’ta gif yapmak için;
- Öncelikle kime göndermek istediğinize karar verin ve mesajlaşma ekranına girin.
- Emoji butonuna basın.
- Emoji butonuna bastığınız zaman karşınıza en altta gif yazılı bir ekran gelecek. Oraya tıklayın.
- Ardından gifinizi seçin veya oluşturup istediğinize gönderin.
Bu adımları uygulayarak gif oluşturabilir Whatsapp’tan arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.
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