Android’de Uygulama Ön Belleği Nasıl Silinir?

Uygulamalar kullanıldıkça ön bellek biriktirir. Bu da telefonunuzun hafızasında yer kaplar. Ayrıca RAM kullanımı konusunda da sıkıntılara yol açar. Bu durumda yapabileceğimiz şey ön bellekleri temizlemek. Ne kadar uygulama varsa teker teker ön belleklerini temizlememiz gerekiyor. Tek seferde temizleme yapabileceğimiz uygulamalar da var, ancak teker teker temizlemeyi öneririm.

Android’de uygulama ön belleği temizlemek için;

Öncelikle ayarlar – uygulamalar yolunu takip edin.

Bu kısımda her uygulamanın içine girip ön belleği kontrol edeceğiz. Kimi uygulamalar ön bellek yapmazken kimileri de aşırı bir şekilde ön bellek biriktirir.

Uygulamanın içine girdiğimiz zaman “ön belleği temizle” seçeneğini göreceksiniz. Ona tıklayın.

Temizle dediğiniz zaman uygulamanın daha önce biriktirmiş olduğu ön belleği silmiş olursunuz.

Bu yolu izlerseniz telefonunuz biraz daha rahatlar. Hem alan açmış olursunuz, hem de RAM konusunda sıkıntılarınız azalır.