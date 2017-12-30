Android’de Tek Seferde Uygulama Ön Bellekleri Nasıl Temizlenir?

Android cihazınızda kullandığınız uygulamaların ön bellek biriktirdiğinin farkındasınızdır. Bu ön bellekler telefonunuza yükten başka bir şey değildir. Temizlemek telefonunuzun yararına olacaktır. Ancak telefonunda çok uygulama yüklü olanları da düşünmek gerek. O kadar fazla uygulamanın ön belleiğini temizlemek külfetli bir iş olacaktır. Bu nedenle tek seferde ön bellekleri nasıl temizleyeceğinizi anlatacağız.

Tek seferde temizlemenin yolu uygulama kullanmak. Android’de bu işi yapan bir sürü uygulama var. Biz size en iyi beş uygulamayı sıralayacağız. Sizler bu beş uygulama içerisinden seçiminizi yapıp tek seferde temizleyeceksiniz.

Bu uygulamalardan birini tercih edebilir, cihazınızda biriken ön bellekleri toptan bir şekilde temizleyebilirsiniz.