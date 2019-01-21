Android’de Sahte Navigasyon Uygulamalarına Dikkat Edin

ESET, Android mağazasında bulunan GPS ve navigasyon uygulamalarındaki tehlikeden bahsetti. Bir çoğunun sahte olduğu sadece Google’ın map apisini kullanıp basit bir harita gibi davrandığını ama olmadıklarını belirttiler. Durumun tehlikesine dikkat çekmek için bir kaç şeyden bahsedeceğiz.

ESET’in açıkladığına göre bu uygulamalar Google’ın izni ve bilgisi olmadan onun haritasını kullandığı gibi ayrıca reklam göstererek gelir elde ediyor. Ama asıl tehlike bu değil.

Asıl tehlike bu uygulamaların bir GPS takipçisi ve Navigasyon uygulaması gibi davranıp gittiğiniz yerleri kaydederek nerede olduğunuzu bilmesi. Bu açıdan yetkililer bu tür uygulamaları güvenliğiniz için kullanmamanızı tavsiye ediyor. Elbette Google Map’te gittiğiniz yerleri kaydediyor ama kapatma seçeneği de mevcut. Bununla birlikte merdiven altı geliştirilen uygulamalara güvenilmemesi gerektiği de aşikar.

Bir navigasyon uygulaması kullanacaksanız tavsiyelerimiz, Google Map ve de Yandex Haritalar gibi bilindik uygulamaların kullanılması.

Genel olarak sıkıntının, Google’ın neredeyse herkese dilediği gibi uygulama ve oyun yükleme izni vermesi. Açık kaynak kodlu olduğundan ve özgür bir ortam yaratılmaya çalışıldığından AppStore benzeri gibi katı bir denetlemeden uygulamalar maalesef geçmiyor.