Android’de QR Kod Nasıl Kullanılır?

QR kod uygulamasını kullanmak hiçbir zaman problem olmamıştır. Önemli olan hangi uygulamayı kullanacağınızdır. Mağazadaki uygulamalar arasından en iyisini seçebilirseniz problemsiz bir şekilde QR kod okutabilirsiniz.
QR kod uygulamasını nasıl okutursunuz?
- Mağazadan QR Kod Okuyucu indiriyorsunuz. Araştırmalarımıza göre Android cephesinde en çok tercih edilen ve iyi diye tabir edilen uygulama QR kod okuyucu adındaki uygulamadır. Bu bağlantıya tıklayarak o uygulamayı indirebilirsiniz.
- Uygulamayı indirdiğiniz zaman çalıştırmaya başladığınızda sizden birkaç izin isteyecektir. Kameraya erişme izni bunlardan bir tanesidir. O izinleri vermelisiniz.
- Ardından kare koda tutup okutmaya başlayabilirsiniz. Kare kodu okutmak için odaklama yapmanızı öneririz.
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