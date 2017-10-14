Nasıl Yapılır ?

Android’de QR Kod Nasıl Kullanılır?


9 saat önce
Yazar Tarık
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QR kod uygulamasını kullanmak hiçbir zaman problem olmamıştır. Önemli olan hangi uygulamayı kullanacağınızdır. Mağazadaki uygulamalar arasından en iyisini seçebilirseniz problemsiz bir şekilde QR kod okutabilirsiniz.

QR kod uygulamasını nasıl okutursunuz?

  • Mağazadan QR Kod Okuyucu indiriyorsunuz. Araştırmalarımıza göre Android cephesinde en çok tercih edilen ve iyi diye tabir edilen uygulama QR kod okuyucu adındaki uygulamadır. Bu bağlantıya tıklayarak o uygulamayı indirebilirsiniz.
  • Uygulamayı indirdiğiniz zaman çalıştırmaya başladığınızda sizden birkaç izin isteyecektir. Kameraya erişme izni bunlardan bir tanesidir. O izinleri vermelisiniz.
  • Ardından kare koda tutup okutmaya başlayabilirsiniz. Kare kodu okutmak için odaklama yapmanızı öneririz.

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