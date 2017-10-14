Android’de QR Kod Nasıl Kullanılır?

QR kod uygulamasını kullanmak hiçbir zaman problem olmamıştır. Önemli olan hangi uygulamayı kullanacağınızdır. Mağazadaki uygulamalar arasından en iyisini seçebilirseniz problemsiz bir şekilde QR kod okutabilirsiniz.

QR kod uygulamasını nasıl okutursunuz?