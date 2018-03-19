Android’de LTE 4G/4.5G ‘ye Geçme

Bu yazıyı yeni bir cihaz almış ya da çok eski olan sim kartını daha yeni değiştirmiş ya da ağ bağlantısında sıkıntı yaşayan insanlar için yazıyoruz. Bu yazıda Android üzerinde en hızlı internet ayarları nasıl yapılır konusunda ipucu vereceğiz.

4G/4.5G ya da diğer adıyla LTE şuan dünyada aktif olarak kullanılan en hızlı mobil internet ağıdır. Şu sıralar 5G denemeleri yapılmaktadır. Yakın zaman içinde geçiş yapılacak ama daha 4G kullanmayanlar var. Onlar için ayarlarımız ve tavsiyelerimiz şunlar.

İlk önce ihtiyacımız olanlar

4G destekleyen bir telefon. Genelde son modeller destekliyor.

4G destekleyen bir mobil hat. Şimdi alacağınız bütün hatlar destekliyor. Ya da sim kartınızı yenileyin.

4G destekli baz istasyonu. Yaşadığınız yerle alakalı.

Yapacağımız ayarlar.

İlk 3 maddeyi hallettiniz ama hala 3G’den yukarı çıkamadınız mı? O halde aşağıdaki ayarları uygulayın.

Genel olarak bütün Android telefonlarda ayarlar hemen hemen aynıdır.

Ayarlar – Mobil Ağlar – Tercih edilen ağ operatörü

Bu kısımda sizlere WCDMA ya da LTE seçenekleri sunulur. LTE seçiniz. Bu öncelikli olarak LTE’dir yani eğer baz istasyonu teskliyorsa LTE bağlantısı yapacaktır. İşlem bu kadar.