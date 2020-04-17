Google’ın uzun uğraşlar sonucu geliştirdiği ve daha sonra Türkçe’ye çevrilen yani Türkçe de hizmet verebilen Google Asistan’ı nasıl kapatırsınız? iPhonelardaki Siri ile aynı mantıkta hizmet veren Google Asistan, yanlışlıkla açılıyor sinirinizi mi bozuyor ya da size sürekli bildirim mi gönderiyor? O halde Google Asistanı kapatmanız mümkün.

Google Asistanı Kapatmak İçin Yapmanız Gerekenler

İlk önce Google Asistanı açmalısınız. Yarım ekran açılırsa büyütün. Sağ üst köşedeki profil simgenize tıklayın. Oradan Ayarlar Satırına tıklayın. Bu kısımda Google Asistan sekmesine geçin. Sayfanın en altında yer alan Telefon satırına tıklayın. Karşınıza çıkan sayfada Google Asistan’ın hemen yanındaki kısmı kapatın.

İşlem oldukça basit ve hepsini de görsellerle destekledik. Galerimizi ziyaret ederek nasıl yapıldığını ayrıca resimlerle görebilirsiniz. Adım adım ve tıklanacak yerleri anlattık.