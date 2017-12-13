Android’de En İyi Pil Optimizasyonu Nasıl Yapılır?

Akıllı telefonlardaki sorunların en büyüğü pil sorunudur. Pilin hemen bitmesi kullanıcıların ortak sorunudur. Peki, buna bir nebze de olsa çözüm yok mu? Elbette var. Pil optimizasyonu yaparsanız pilinizi daha verimli kullanırsınız.

Android’de kullanabileceğiniz en iyi uygulamalardan biri Battery Saver: Zemb Full uygulamasıdır. Bu uygulamayı kullanarak pilinizi daha uzun kullanma fırsatı yakalayabilirsiniz. Ayrıca bir diğer önemli taraf da şudur. Normal şartlarda ücretli olan bu uygulama şu anda ücretsiz sunuluyor. Uygulama içinde bulundurduğu gelişmiş algoritma ile pil optimizasyonunuzu en iyi şekilde yapıp pil tüketiminizi en aza indirir.

Uygulamayı indirmek için bu bağlantıdan faydalanabilirsiniz.