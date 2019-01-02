Android’de Bir Oyunda Birden Fazla Hesap Nasıl Açılır?

Çok sevdiğiniz bir oyunda iki hesap geliştirmek mi istiyorsunuz? Bunun basit bir yöntemi var. Sizlere bu yazıda aynı oyunda birden fazla hesabı aynı telefondan yönetmeyi göstereceğim. Bunun için gerekli olan şeyleri sıralıyorum.

1. Oyunların Google Play destekli olmadı gerekiyor. Bazı oyunlar Google Play girişine sahip değil lakin çoğu öyle.

2. Birden fazla Gmail hesabı gerekli.

3. Gmail hesaplarınızın telefonunuza ekli olmadı gerekli.

İlk önce gmail.com adresinden başka bir hesap alalım. Daha sonra bu hesabı telefonumuza aşağıda görüldüğü üzere ekleyelim.

Bu yukarıdaki alan ayarlar kısmında hesaplar sayısında bulunur. Her telefonda farklı belirtilebilir.

Bu aşamadan sonra ikinci hesabı eklemek istediğiniz oyuna giriyorsunuz. Burada zaten bir Google Play hesabınızın olduğunu varsayıyorum. Daha sonra oyunun ayarlar kısmından hesap ekle ya da çıkış yapıyorsunuz. Clash Royale üzerinden örnek aşağıdadır.

Google Play ile giriş kısmında hesap bağlı görünüyor. Buna basarak bağlantıyı kesin. Asıl hesabınızı tam korumak için gerçek bir Facebook hesabınıza bu işlemi yapmadan önce bağlanabilirsiniz.

Bağlandı butonuna tıklayın.

Bağlantı kesildi olacaktır.

Hemen ardından aynı butona tekrar tıklayın. Tekrar bağlanmaya çalışacak ama bu sefer size hangi hesapla girmek istediğinizi sokacaktır. Asıl hesabınızın yanında ayrıca yeni eklediğiniz Gmail hesabını görebilirsiniz. Ya da hemen alttaki butondan yeni gmail hesabınızı buradan ekleyebilirsiniz.

Bu işlemi yaparak var olan hesaplar arası geçiş yapmanız mümkün işlem toplamda 1 dakika bile sürmüyor. Benzer oyunlarda birden fazla hesap bu şekilde eklenebilir.