Android Yazı Tipi Boyutu ve Görüntü Boyutunu Ayarlama

Android, kişiselleştirme bakımından en iyi mobil işletim sistemi denebilir. İsteğinize göre cihazınızda görüntüyü ve de yazıları büyütüp küçültebileceğinizi biliyor musunuz?

Bazı cihazlarda örneğin rehberdeyken rehberdeki isimleri büyütmek için iki parmağınızı açıp kapatarak yazı tipini daha doğrusu Rehberimizin büyütebileceğinizi biliyor musunuz? Lg’nin bir çok modelinde bu var lakin her cihazda yok. Sizinkinde olmayabilir. Sizde aşağıdaki yöntemle bu işlemi yapabilirsiniz.

Ayarlar – Erişilebilirlik – Yazı Tipi Boyutu yolunu takip edin. Bundan sonra ayar çubuğundan düzenlemenizi yapın.

Aynı yerde görüntü boyutu seçeneğini de göreceksiniz. Erişilebilirlik kısmından görüntü boyutuna girin ve ayarlamanızı yapın.

Daha detaylı bilgi için görselleri inceleyebilirsiniz. Görseller Xiaomi Mi6 üzerinden alınmış olup sizin telefonunuzda farklı görülebilir, zira arayüzden ötürü cihazların ayarlar kısmı hemen hemen aynı olsa da bazı kısımlar değişiklik gösterebilmekte.