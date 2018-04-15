Android Wifi Sorunu Yaşayanlar İçin Çözüm Önerileri

Android işletim sistemi açık kaynak kodlu bir yazılım olduğundan bazen telefonlar örneğin bir iPhone’a göre daha sıkıntılı olabiliyor. Bu sıkıntılardan birisi de wifi bağlanma sorunu. Bu yazımızda Android cihazınızla wifi bağlanma sorunu yaşayanlar için bir kaç çözüm önerisinden bahsedeceğiz.

iP adresi alınıyor sorunu: Bu sorunu yaşıyorsanız çözüm çokta basit değil ama var. Sıkıntı şu ki sorunun ne olduğu pek bilinmiyor. Cihazdan da kaynaklanabilir modemden de kaynaklanabilir. Çözüm için ilk önce modemi baştan başlatın. Modemi en iyi şekilde baştan başlatmak için kapatıp en az 10 saniye bekleyin. sonra açın. Bu %30 ihtimalle sorununuzu çözecektir. Çözülmedi mi? İşte size bir uygulama. Wifi fixer https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wahtod.wififixer. Bu Android uygulaması telefonunuzun wifi ayarlarını kontrol ederek doğru ayarları yapıyor. Gerekirse wifi ayarlarını varsayılana döndürüp tekrar ayarlıyor. Bunun için birşey yapmanız gerekmiyor.

Android cihazınızda internet sürekli kesiliyor mu? Eğer sıkıntının internet sağlayıcıdan kaynaklanmadığına eminseniz ki bu tür problemler oluyor ve bu durumda internet sağlayıcınızı aramanız gerekiyor, cihazınızın güç tasarrufu modunu kontrol edin. Güç tasarrufu modunun wifi bağlantısını engellemesine müsade etmeyin.

Telefonunuzu uzun zaman kullanmadığınızda da güç tasarrufu nedeniyle wifi kapatılır. Bu durumda wifi ayarlarından ” uykudayden wifi açık tut” seçeneğini aktif edin.

Bu yöntemler toplamda %90 ihtimalle sorununuzu çözecektir.