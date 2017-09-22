Android Whatsapp’ta Kişi Nasıl Engellenir?

Android cihazınızda kullandığınız Whatsapp uygulamasında birilerini engellemek istiyorsanız kısa yazımızdan faydalanabilirsiniz.

Whatsapp’ta kişi engellemek için;

Öncelikle kimi engellemek istiyorsak onun sohbet sayfasına giriyoruz.

Sohbet sağ üst köşesinde üç nokta işaretinden ek menüyü açıyoruz.

Bu menünün en alt kısmında diğer adında bir seçenek var ona tıklıyoruz.

Diğer seçeneğini tıkladığınız zaman karşınıza engelle adında bir buton çıkacak. Ona tıklayıp gerekli onayları verin.

Bu işlemlerin ardında karşıdaki kişinin sohbet çubuğu ortadan kalkacak ve size mesaj atamayacaktır. Tâki siz engeli kaldırana kadar.