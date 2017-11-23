Android Varsayılan Mesajlaşma Uygulamasına Güncelleme

Android telefonlara saf Android sürümüyle varsayılan olarak gelen mesaj uygulaması Android Massages ‘a güncelleme geldi. Bu güncellemeyle birlikte Android Messages Google Duo ile entegre olarak çalışmaya başlıyor.

Google’ın bu güncelleme hakkinda detay vermemesi uygulamanın stabilite sorunlarını ya da yapılan değişikliklerin belkide geri alınabileceğini akla getiriyor.

Bildiğiniz gibi Android mesajlaşma uygulaması saf Android sürümünü kullanan genelde ucuz cihazlar, diğer bir deyişle marka arayüz uygulaması olmayan şirketlerin cihazlarinda varsayılan olarak geliyor. Eger siz de kullanmak isterseniz marketten indirip kullanabilirsiniz.

Android Messages uygulamasının diğer dikkat çekici özelliklerinden birisi ise aynı uygulamayı kullanan kişilerle görüntülü sohbet imkanı vermesi. Bunu diger mesajlaşma uygulamalarında bulamayabilirsiniz. En azından iş sms konusuna gelince.

Android cihazdan sms gönderme konusunda çeşitli mesajlaşma uygulamalarının atakları var. Buna örnek olarak da Facebook Messenger. Bu uygulama sayesinde hem Facebook sohbete erişebiliyorken hem de sms gönderebiliyorsunuz.