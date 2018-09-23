Android Üzerinden Youtube Gizli Mod Açma

Tarayıcılarda kullandığımız ve girilen herhangi bir şifre, adres ya da benzeri birşeyi kaydetmeyen tarayıcı modu gizli mod oldukça kullanışlı. Google, bu özelliği Youtube için de kullanıma sundu. Aynı mantıkta Youtube uygulaması üzerinden gizli modu açabilir ve Youtube’ta yaptığınız harakterlerin uygulamada saklanmasını engelleyebilirsiniz. İşte yöntem;

Youtube Android uygulamasında çalışır iOS sürümüne ne zaman gelecek bilinmez. Youtube’u en son sürüme güncelleyin. Youtube uygulamasını açın. Sağ üst köşede yer alan protrenize ya da ilgili boş görsele tıklayın. Açılan menü sayfasında alt satırlarda Gizli Modu Aç satırını göreceksiniz. Tıklayın.

Bu yolla Youtube gizli mod açılmış olur. Bu yönteme neden ihtiyacım olsun ki diyenler, eğer özellikle kapatmadıysanız,

izledikleriniz

beğendikleriniz

yorum yaptıklarınız

aramalarınız

paylaştıklarınız

bir listeye ekledikleriniz

gibi videolar Youtube tarafından kaydedilir. Uygulamada ilgili yerlerde liste halinde görülür. Biri aynı uygulamayı kullandığı zaman ne yaptığınızı görebilir. Başka biri başka hesaptan eğer kapatmadıysanız beğendiklerinizi ya da yorum yaptıklarınızı görebilir ama Youtube Gizli Mod açık olduğu zaman yorum yapmaya müsade etmez. Beğenmeye ya da paylaşmaya kısıtlama koyar. Bu nedenle gizli mod önemlidir.