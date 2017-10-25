Android Üzerinden Youtube Arkaplanda Oynatma

Telefonlarda sıkıntılı olan bir durum dan bahsedip sizleri biraz rahatlatmak istiyorum. Youtube bildiğiniz gibi mobil cihazlarda arka planda çalışmıyor. Sekme değiştirdiğinizde ya da Androidde ana menüye geldiğinizde, başka bir uygulamaya geçtiğinizde Youtube sesi kesiliyor. Peki aksini yapmamanın youtube müzik ya da herhangi bir videoyu arka planda nasıl çalistirirsiniz.

1. Chrome üzerinde youtube ve istediğiniz videoyu acın.

2. Sağ üst köşedeki 3 noktaya tıklayın.

3. Masaüstü sitesi işte kutucuğunu işaretleyin.

Youtube masaüstü görünümüne geçecek. Bu aşamadan sonra açtığınız videolar bildirim çubuğunda görünecek. Burdan başlatıp durdurabilirsiniz.