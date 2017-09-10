Android Üzerinden Video Düzenleme ve Efektler

Açık kaynak kodu sayesinde bilgisayar gibi kullanabileceğiniz bir işletim sistemi olan Android üzerinden nasıl video editleyip kolay bir sekilde paylaşırsınız konusundan bahsedeceğim.

Bilgisayarlarda bu işi Sony Vegas Pro gibi programlarla yaparken Android cihazda Power Director kullanmanızı tavsiye edeceğim. Uygulamanın ücretsiz ama videoya watermark bırakan sürümü var. Ücretini verirseniz sınırsız sekilde kullanmanız mümkün.

PowerDirector ile yapabilecekleriniz neler?

1. Video kesme bölme ayırma

2. Videoya şarkı koyma

3. Videoya imza logo resim koyma

4. Videoya efekt ekleme

5. Videoyu istediğiniz formatta ve kalitede çıkarabilme.

6. Videoyu sosyal medya hesaplarinizda yayınlama.

7. Video ses ayarları yapabilme

Bunun gibi özelliklerle telefonda çok hızlı bir şekilde video düzenleyebilir ve yayınlayabilirsiniz. Denemek isteyenler buyursun.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cyberlink.powerdirector.DRA140225_01