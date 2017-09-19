Android Telefonu iPhone X’e Çevirmek

Yeni telefon İPhone X ve Essential ‘inekran kısmının biraz ilginc olduğunu biliyoruz. Üst kisimda yer alan kamera ve sensör kısmı kasyaa dahil olduğu için ekran kısmı biraz ilginc bir hal almış. Meraklı olanlar için ekran kısmının ustunde tıpkı iPhone X de olduğu gibi bir boşluk bırakan uygulama geliştirildi.

Smartphone Upgraded 2017 isimli uygulama telefonunuzun ekranını iPhone X gibi yapabilir. Bir çok kişi de bu uygulamaya çok saçma ne gerek var gibi yorumlar yapıyor. Lakin bir Android cihaz simge ve menü değişikliği ile özellikle uygulama çekmecesine kaldırıp sadece ana sayfada simge gösteren uygulamalar yardımıyla iOS görünümüne kavuşabiliyor. Birde bahsettiğimiz uygulama işin içine girerse iPhone X e benzeyen bir Android telefonunuz olabilir.

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.damianpiwowarski.iphonexscreen bu bağlantıdan uygulamayı indirebilirsiniz. Bir kaç da görsele bakın.