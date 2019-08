Android Q Alacak Cihazlar Listesi / Dev Liste

Android Q alacak cihazlar için daha önce listeler yaptık ama sürekli değişiklikler oluyor. Android Q alacak cihazlar listesine yeni cihazlar eklendi. Android 10 sürümü olarak bilinen Android Q, yakın zaman içinde tam sürüm olarak yayınlanacak. İlk güncellemeyi Google modelleri ve Android One kapsamında bulunan modeller alacak. Daha Android 9 yani Pie modeli bütün cihazlara verilememişken Android Q listesi belli oldu. İşte Android Q alacağı neredeyse garanti olan marka ve modeller listesi.

Huawei

Huawei P30 Pro, Huawei P30, Huawei P30 lite, Huawei Mate 20 X (5G), Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20, Huawei P Smart Z, Huawei P Smart+ 2019, Huawei P Smart 2019, Huawei P20 Pro, Huawei P20, Huawei Mate 10 Pro, Huawei PORSCHE DESIGN Mate 10, Huawei PORSCHE DESIGN Mate 20 RS, Huawei Mate 20 X, Huawei Mate 10 ve Huawei Mate 20 Lite

Google

Google Pixel, Google Pixel XL, Google Pixel 2, Google Pixel 2XL, Google Pixel 3, Google Pixel 3XL

Honor

Honor 20, Honor 10 ve Honor 8X ailesi kesin olarak yeni sürüme geçiyor. View 20, Honor View 10, Honor 10, Honor 10 Lite, Honor Play, Honor 8X Max, Honor Play 8A, Honor Magic 2, Honor Magic 2 3D

Xiaomi / Redmi

Xiaomi Mi Mix 3 5G, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9 SE, Redmi K20 Pro, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition, Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi Mi Mix 3, Redmi K20, Redmi Note 7 ve Redmi Note 7 Pro

Samsung

Samsung hiç bir zaman Android Q açısından net konuşmadı.

Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9 Plus, Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy A9 2018, Samsung Galaxy A8s, Samsung Galaxy A8 Star, Samsung Galaxy A7 2018, Samsung Galaxy A6, Samsung Galaxy A6 Plus, Samsung Galaxy A6s, Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A30, Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy J6, Samsung Galaxy J6 Plus, Samsung Galaxy J8, Samsung Galaxy On6, Samsung Galaxy Tab S4, Samsung Galaxy M20 ve Samsung Galaxy M10

Yukarıdaki cihazların Android 10 sürümüne yükseltilmesi çok yüksek ihtimal.

Sony

Xperia XZ3 kesin olarak geçiyor. Sony Xperia 1, Sony Xperia 10, Sony Xperia 10 Plus, Sony Xperia XZ2, Sony Xperia XZ2 Compact ve Sony Xperia XZ2 Premium

OPPO

Kesin olan modeller Reno ailesi.

OPPO R17, OPPO R17 Pro, OPPO Find X, OPPO F11, OPPO F11 Pro

Nokia

Nokia 8.1 modeli kesin olarak güncellemeyi alacak.

Nokia 1, Nokia 1 Plus, Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 3.1 Plus, Nokia 3.2, Nokia 4.2, Nokia 5.1, Nokia 5.1 Plus, Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7 Plus, Nokia 7.1, Nokia 8 Sirocco ve Nokia 9 PureView gibi modellerin de yüksek ihtimal güncellemeyi alacak.

LG

G8 ThinQ güncellemeyi %100 alacak. LG V50 ThinQ, LG V40 ThinQ, LG V35 ThinQ, LG V30S ThinQ, LG G7 ThinQ, LG G7 One, LG Q60, LG K50 ve LG K4 gibi modellerde güncellenebilir.

Asus

ZenFone 5Z kesinlikle güncellenecek. Asus ZenFone 5, ZenFone 6, Asus ZenFone Max Pro (M1), Asus ZenFone Max Pro (M2), Asus ZenFone Max (M1), Asus ZenFone Max (M2) ve Asus ROG Phone

bu modeller de yüksek ihtimal güncellenecek.

General Mobile

GM 9 Pro ve GM 8 Android Q Beta testinde.

ZTE

Axon 10 Pro