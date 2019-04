Android Pie Güncelleme Durumu

Telefonunuzun ne zaman güncelleme alacağını biliyor musunuz? İşte o dev liste. Güncellemeyi almış cihazlar ve yakın zaman içinde alacaklar hepsi bu listede. Android’in yeni sürümü yakın zaman içinde muhtemelen mayıs ayında tanıtılacak. Ama cihazların çoğu bir önceki sürüm olan Android 9’u almadı. Android Q tanıtılacak ama Android P’yi alamayan cihazlar var. İşin sonuna gelmişken sizin telefonunuzla ilgili durumu merak ediyor musunuz? Liste şu şekilde;

Google

Google’ın güncellemeyi alacağı bilinen bütün cihazları güncellemeyi çoktan aldı. Zaten Android güncellemesini alan ilk cihazlar bunlar oluyor.

Pixel

Pixel XL

Pixel 2

Pixel 2 XL

General Mobile

Android One kapsamında olan Androidli cihazlar güncellemeyi ilk alan cihazlardan olduğundan GM’nin bu cihazları güncellemeyi çoktan aldı. Sadece Android One GM6’nın bir kaç sıkıntısı bulunuyor ama güncellemeyi alacak.

GM 9 Pro (Android One) – Güncellendi

GM 8 (Android One) – Güncellendi

GM 8 Go ( Android Go )

GM 6 (Android One)

Samsung

Üst düzey amiral gemileri güncellemeyi çoktan almışken daha düşük seviye ve eski cihazların güncellemeyi yakın zaman içinde alması bekleniyor. Tabletler de aynı şekilde; Detaylı liste aşağıdadır.

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus – Güncellendi

Samsung Galaxy S8+ ve S8 Plus – Güncellendi

Samsung Galaxy Note 8 – Güncellendi

Samsung Galaxy Note 9 – Güncellendi

Samsung Galaxy C9 Pro

Samsung Galaxy A9 Pro 2017

Samsung Galaxy A9 (2018) – Güncellendi

Samsung Galaxy A8 Plus 2018 – Güncellendi

Samsung Galaxy A6 Plus – Güncellendi

Samsung Galaxy A7 (2018) – Güncellendi

Samsung Galaxy J7 2018

Samsung Galaxy J8 2018

Samsung Galaxy J3 2018

Samsung Galaxy Tab S4 10.5

Samsung Galaxy A6

Samsung Galaxy J2 (2018)

Samsung Galaxy J2 Core

Samsung Galaxy J4

Samsung Galaxy J6+

Samsung Galaxy On7 (2018)

Samsung Galaxy J4+

Samsung Galaxy J6

Samsung Galaxy J8

Samsung Galaxy J7 Pro

Samsung Galaxy J7 Duo

Samsung Galaxy J7 Neo

Samsung Galaxy Tab S3 9.7

Samsung Galaxy Tab A 2017

Samsung Galaxy Tab A 10.5

Huawei / Honor

Bu şirketin alacak dediği bir çok cihaz Android P güncellemesini aldı. Sadece açıklanan birkaç cihaz kaldı. Yakın zaman içinde güncellemenin gelmesi bekleniyor.

Huawei P10 – Güncellendi

Huawei P20 – Güncellendi

Huawei P20 Pro – Güncellendi

Huawei Mate 10 – Güncellendi

Huawei Mate 10 Pro – Güncellendi

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Honor 9 – Güncellendi

Honor 10

Honor 8X – Güncellendi

Honor View 10

Honor Play

Xiaomi

Orta seviye cihazlara güncellemeyi verip Black Shark gibi bir modele güncelleme daha gelmemiş olmasının nedeni cihazın arayüzünün diğerlerinden biraz farklı olması olarak yorumluyoruz. Xiaomi Mi6 ise yetim kalmış ama yakın zaman içinde güncellemeyi alacak olan bir model.

Xiaomi Mi 8 – Güncellendi

Xiaomi Mi 8 Lite – Güncellendi

Xiaomi Pocophone F1 – Güncellendi

Xiaomi Mi Mix 2S – Güncellendi

Xiaomi Mi Mix 3 – Güncellendi

Xiaomi Mi Max 3 – Güncellendi

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Black Shark

Xiaomi Mi A2 – Güncellendi

Xiaomi Mi A2 Lite – Güncellendi

Xiaomi Mi A1 – Güncellendi

Asus

Asus güncelleme konusunda biraz yavaş ilerliyor. Rog Phone yine bizi şaşırtıyor.

Zenfone 4 Max

Zenfone 4 Selfie

Zenfone 4 Max

Zenfone Live

Zenfone 4 Max

Zenfone Max Plus (M1)

Zenfone Live (L1)

Zenfone Max Pro

Zenfone Max (M1) – Güncellendi

Zenfone 5 – Güncellendi

Zenfone 5Z – Güncellendi

ROG Phone

Zenfone Max Pro (M2) – Güncellendi

Zenfone Max (M2) – Güncellendi

Nokia

Nokia güncelleme konusuna oldukça ağırlık vermiş. Aşağıdaki bütün cihazlar Android P güncellemesini almış durumda. Güncellenecek cihaz kalmadı.

Nokia 7 Plus

Nokia 6.1

Nokia 6.1 Plus

Nokia 7.1

Nokia 8

Nokia 5.1 Plus

Nokia 8 Sirocco

Nokia 5 (2017)

Nokia 6 (2017)

Nokia 2.1

Nokia 3.1 Plus

Nokia 3.1

Nokia 5.1

OnePlus

Bu cihazlardan sadece 2 telefon güncelleme alırken OnePLus biraz ağır davranıyor.

OnePlus 5 /OnePlus 5T – Güncellendi

OnePlus 6 – Güncellendi

OnePlus 6 Avengers Edition

OnePlus 6T

OnePlus 3

OnePlus 3T

LG

LG’nin satış sonrası desteği iyi olmasına rağmen güncelleme konusunda oldukça sıkıntılı bir şirket olduğunu söylemek gerek.

LG G7 ThinQ – Güncellendi

LG V35 ThinQ

LG V40 ThinQ

LG V30S ThinQ

LG V30

LG G6

LG V20

LG Q8

LG Q9

LG X5

Motorola

Motorola’nın güncellemeyi alacak açıklaması yaptığı cihazlardan sadece iki telefonun hala güncellemeyi almamış olması oldukça iyi bir başarı.

Moto Z3 – Güncellendi

Moto Z3 Play – Güncellendi

Moto Z2 Force

Moto Z2 Play

Moto X4 – Güncellendi

Moto G6 Plus – Güncellendi

Moto G6 – Güncellendi

Moto G6 Play – Güncellendi

HTC

Bu şirket telefon pazarında oldukça geriye düşüyor ve sıkıntılı bir dönemden geçiyor.

HTC U12+

HTC U11

HTC U11+

HTC U11 Life (Android One versiyon) – Güncellendi

Sony

Normal şartlarda Sony bu konuda sıkıntılıdır ama zaten sona yaklaşmış durumdayız. Güncellemeyi almayan bir cihaz kalmış. Ona da yakın zaman içinde Android P güncellemesi gelecektir.

Sony Xperia XZ1 – Güncellendi

Sony Xperia XZ1 Compact – Güncellendi

Sony Xperia XZ Premium – Güncellendi

Sony Xperia XZ2 – Güncellendi

Sony Xperia XZ2 Compact – Güncellendi

Sony Xperia XZ2 Premium – Güncellendi

Sony Xperia XA2 – Güncellendi

Sony Xperia XA2 Ultra – Güncellendi

Sony Xperia XA2 Plus