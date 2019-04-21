Android Pie Güncelleme Durumu

Telefonunuzun ne zaman güncelleme alacağını biliyor musunuz? İşte o dev liste. Güncellemeyi almış cihazlar ve yakın zaman içinde alacaklar hepsi bu listede. Android’in yeni sürümü yakın zaman içinde muhtemelen mayıs ayında tanıtılacak. Ama cihazların çoğu bir önceki sürüm olan Android 9’u almadı. Android Q tanıtılacak ama Android P’yi alamayan cihazlar var. İşin sonuna gelmişken sizin telefonunuzla ilgili durumu merak ediyor musunuz? Liste şu şekilde;
Google’ın güncellemeyi alacağı bilinen bütün cihazları güncellemeyi çoktan aldı. Zaten Android güncellemesini alan ilk cihazlar bunlar oluyor.
Pixel
Pixel XL
Pixel 2
Pixel 2 XL
General Mobile
Android One kapsamında olan Androidli cihazlar güncellemeyi ilk alan cihazlardan olduğundan GM’nin bu cihazları güncellemeyi çoktan aldı. Sadece Android One GM6’nın bir kaç sıkıntısı bulunuyor ama güncellemeyi alacak.
GM 9 Pro (Android One) – Güncellendi
GM 8 (Android One) – Güncellendi
GM 8 Go ( Android Go )
GM 6 (Android One)
Samsung
Üst düzey amiral gemileri güncellemeyi çoktan almışken daha düşük seviye ve eski cihazların güncellemeyi yakın zaman içinde alması bekleniyor. Tabletler de aynı şekilde; Detaylı liste aşağıdadır.
Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus – Güncellendi
Samsung Galaxy S8+ ve S8 Plus – Güncellendi
Samsung Galaxy Note 8 – Güncellendi
Samsung Galaxy Note 9 – Güncellendi
Samsung Galaxy C9 Pro
Samsung Galaxy A9 Pro 2017
Samsung Galaxy A9 (2018) – Güncellendi
Samsung Galaxy A8 Plus 2018 – Güncellendi
Samsung Galaxy A6 Plus – Güncellendi
Samsung Galaxy A7 (2018) – Güncellendi
Samsung Galaxy J7 2018
Samsung Galaxy J8 2018
Samsung Galaxy J3 2018
Samsung Galaxy Tab S4 10.5
Samsung Galaxy A6
Samsung Galaxy J2 (2018)
Samsung Galaxy J2 Core
Samsung Galaxy J4
Samsung Galaxy J6+
Samsung Galaxy On7 (2018)
Samsung Galaxy J4+
Samsung Galaxy J6
Samsung Galaxy J8
Samsung Galaxy J7 Pro
Samsung Galaxy J7 Duo
Samsung Galaxy J7 Neo
Samsung Galaxy Tab S3 9.7
Samsung Galaxy Tab A 2017
Samsung Galaxy Tab A 10.5
Huawei / Honor
Bu şirketin alacak dediği bir çok cihaz Android P güncellemesini aldı. Sadece açıklanan birkaç cihaz kaldı. Yakın zaman içinde güncellemenin gelmesi bekleniyor.
Huawei P10 – Güncellendi
Huawei P20 – Güncellendi
Huawei P20 Pro – Güncellendi
Huawei Mate 10 – Güncellendi
Huawei Mate 10 Pro – Güncellendi
Huawei Mate 10 Porsche Design
Huawei Mate RS Porsche Design
Honor 9 – Güncellendi
Honor 10
Honor 8X – Güncellendi
Honor View 10
Honor Play
Xiaomi
Orta seviye cihazlara güncellemeyi verip Black Shark gibi bir modele güncelleme daha gelmemiş olmasının nedeni cihazın arayüzünün diğerlerinden biraz farklı olması olarak yorumluyoruz. Xiaomi Mi6 ise yetim kalmış ama yakın zaman içinde güncellemeyi alacak olan bir model.
Xiaomi Mi 8 – Güncellendi
Xiaomi Mi 8 Lite – Güncellendi
Xiaomi Pocophone F1 – Güncellendi
Xiaomi Mi Mix 2S – Güncellendi
Xiaomi Mi Mix 3 – Güncellendi
Xiaomi Mi Max 3 – Güncellendi
Xiaomi Mi 6
Xiaomi Black Shark
Xiaomi Mi A2 – Güncellendi
Xiaomi Mi A2 Lite – Güncellendi
Xiaomi Mi A1 – Güncellendi
Asus
Asus güncelleme konusunda biraz yavaş ilerliyor. Rog Phone yine bizi şaşırtıyor.
Zenfone 4 Max
Zenfone 4 Selfie
Zenfone 4 Max
Zenfone Live
Zenfone 4 Max
Zenfone Max Plus (M1)
Zenfone Live (L1)
Zenfone Max Pro
Zenfone Max (M1) – Güncellendi
Zenfone 5 – Güncellendi
Zenfone 5Z – Güncellendi
ROG Phone
Zenfone Max Pro (M2) – Güncellendi
Zenfone Max (M2) – Güncellendi
Nokia
Nokia güncelleme konusuna oldukça ağırlık vermiş. Aşağıdaki bütün cihazlar Android P güncellemesini almış durumda. Güncellenecek cihaz kalmadı.
Nokia 7 Plus
Nokia 6.1
Nokia 6.1 Plus
Nokia 7.1
Nokia 8
Nokia 5.1 Plus
Nokia 8 Sirocco
Nokia 5 (2017)
Nokia 6 (2017)
Nokia 2.1
Nokia 3.1 Plus
Nokia 3.1
Nokia 5.1
OnePlus
Bu cihazlardan sadece 2 telefon güncelleme alırken OnePLus biraz ağır davranıyor.
OnePlus 5 /OnePlus 5T – Güncellendi
OnePlus 6 – Güncellendi
OnePlus 6 Avengers Edition
OnePlus 6T
OnePlus 3
OnePlus 3T
LG
LG’nin satış sonrası desteği iyi olmasına rağmen güncelleme konusunda oldukça sıkıntılı bir şirket olduğunu söylemek gerek.
LG G7 ThinQ – Güncellendi
LG V35 ThinQ
LG V40 ThinQ
LG V30S ThinQ
LG V30
LG G6
LG V20
LG Q8
LG Q9
LG X5
Motorola
Motorola’nın güncellemeyi alacak açıklaması yaptığı cihazlardan sadece iki telefonun hala güncellemeyi almamış olması oldukça iyi bir başarı.
Moto Z3 – Güncellendi
Moto Z3 Play – Güncellendi
Moto Z2 Force
Moto Z2 Play
Moto X4 – Güncellendi
Moto G6 Plus – Güncellendi
Moto G6 – Güncellendi
Moto G6 Play – Güncellendi
HTC
Bu şirket telefon pazarında oldukça geriye düşüyor ve sıkıntılı bir dönemden geçiyor.
HTC U12+
HTC U11
HTC U11+
HTC U11 Life (Android One versiyon) – Güncellendi
Sony
Normal şartlarda Sony bu konuda sıkıntılıdır ama zaten sona yaklaşmış durumdayız. Güncellemeyi almayan bir cihaz kalmış. Ona da yakın zaman içinde Android P güncellemesi gelecektir.
Sony Xperia XZ1 – Güncellendi
Sony Xperia XZ1 Compact – Güncellendi
Sony Xperia XZ Premium – Güncellendi
Sony Xperia XZ2 – Güncellendi
Sony Xperia XZ2 Compact – Güncellendi
Sony Xperia XZ2 Premium – Güncellendi
Sony Xperia XA2 – Güncellendi
Sony Xperia XA2 Ultra – Güncellendi
Sony Xperia XA2 Plus
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