Android P’de Kelime Seçme Özelliği

Android 9 ile bir çok yeniliğe imza atacak olan Google, bu mobil işletim sistemine kullanıcıları bazı durumda yaşadıkları çileden kurtarmak için harika ama bir o kadar basit bir yenilik getiriyor. Şimdiki sürümlerde sıkıntı yaşatan kelime veya cümle seçme işlevi Android P ile daha kolay hale geliyor. Bundan sonra tam olarak seçmek istediğiniz kelimeyi daha hassas bir şekilde seçebilirsiniz.

Şimdiki sürümlerde bir kelimeyi ya da daha uzun bir cümleyi seçmek için kelimenin üzerine uzun tıklamak zorundasınız. Daha sonra yan kısımlarda açılan iki butondan sağa ya da sola çekerek seçiminizi genişletmeniz mümkün oluyor. Bu butonlar bazen istediğiniz yerde durmadığı gibi farklı sorunlar da yaşatabiliyor. Android P’de bu basit ama sinir bozucu sorun düzeliyor.

Android P’de kelime seçmek için bir büyüteç kullanılıyor. Büyüteç üzerinde gezindiğiniz kelimeyi daha da yakınlaştırıp seçiminizin nerede olduğunu gösteriyor. İstediğiniz yerde durup kopyalama seçeneklerini kullanmanızı sağlıyor. Bakalım bu gelişme insanları nasıl etkileyecek.