Android P Tanıtıldı. Birkaç Detay

Android’in 9. Sürümü olan Android p tanıtıldı. Tanıyorsan çok fazla detay verip alakasız konulara girmek istemiyoruz o yüzden şimdilik genel olarak Android P ile gelecek değişiklikleri sizlerle paylaşmak istiyoruz.

En ilgi çekici detay çentik desteği. İPhone X ile hayatımıza giren çentiğe Android ‘de destek verecek. Çentikli telefon üretmek isteyen Androidli şirketler Android P ile daha rahat edecek.

Bildirim ekranı geliştirildi. Android p ile bildirim ekranında detaylara bozulmadan daha fazla şey göreceksiniz. Son fotoğraflar ve görüşmeler de dahil.

2 ve daha fazla kameraya sahip telefonlar Android P ile desteklenecek ve daha fazla özellik / özelleştirmeye sahip olacak.

Yeni fotoğraf formatı ekleniyor. Heif formatı ile kalite yüksek olacak ama jpeg den bile daha düşük boyut olacak.

Güvenlik konusunda iyileştirmelerin var. Android P ile uygulamalar arka planda kamera mikrofon gibi donanımları kullanamayacak.

Pil tüketiminde iyileştirmelerin olacağını da belirtelim.

Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL ve Android One kapsamında üretilen cihazlar güncellemesi ilk alacak cihazlar olacak.