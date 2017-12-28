Android P İşletim Sistemi Hakkında

Sevgili okurlar, bundan sonra burada haberleri çıktıkça ben de sizlere Android’in önümüzdeki sene duyurulacak, şimdilik kendisine P denilen güncellemesinden bahsedeceğim ki bu ilk yazımız olsun. Android P her zaman olduğu gibi önümüzdeki sene Google’ın belirlediği etkinlik takviminde sunulacak ve güncelleme ilk olarak Android One kategorisinde yer alan cihazlar için gelecek.

Android P ile ilgili ilk haber oldukça basit. Mobil hat çekim gücü simgesinin değişmesi hususunda bir hazırlığın yapıldığı konuşuluyor. Bildiğiniz üzere bütün cep telefonlarında çekim gücü 5 çubuk ya da benzeri sekilde gösteriliyor. Yeni sürüm ile bu çekim gücü Db değerleriyle görülebilecek.

Bunun bir seçenek mu yoksa zorunlu bir değişiklik mi olduğunu bilmiyoruz ama gerçek Db değerlerinin görülmesi oldukça isinize yarayabilir. Zira Db düştükçe çekim gücü, ses kalitesi, internet hızı da düşecektir. Çubuklarla bunu yeterince anlamıyorsanız asıl rakam seçeneği size yol gösterecektir. İleriki zamanlarda Android P ile ilgili haberler çıktığında burada olacağız.

Son olarak Google’ın kendi işletim sistemini geliştirdiği konusundaki haberleri de hatırlatalım. Google’ın kendi işletim sistemi Android var demeyin çünkü onun altyapısı açık kaynak kodlu linux işletim sisteminden gelmekte. Yani tamamen Google’a ait bir işletim sistemi geliştiriliyor bilginiz olsun. Tıpkı Apple’ın ios’u gibi.