Android P ile Çalışmayacak Uygulamalar

Android P yakın zaman önce tanıtıldı. Bununla ilgili haberlerimiz gelmeye devam edecek. Bu haberde de sizlere bir çok kullanıcı ve geliştirici için sorun teşkil edebilecek bir durumdan bahsedeceğiz. Android P ile bir sürü uygulama çalışmaz hale gelecek. Peki neden?

Android P ile Api konusunda değişiklik olacak. Android 4.2 ve altı için geliştirilmiş ve daha sonra güncellenmemiş uygulamalar Android P ile çalışmayacak. Sürekli güncellenen ve değişen uygulamalar elbette bundan etkilenmeyecek ama eski uygulamalar güncellense bile API sürümünü değiştirmemiş daha üst seviyeye çıkmamış uygulamalar Android P cihazlarda çalışmayacak.

Aslına bakarsanız bunun çoğu kullanıcı için dert olacağını düşünmüyorum. Zira Android P’den önce Oreo sürümü bile en az kullanılan Android sürümlerinden birisi Android P’ye geçecek cihazlar da sınırlı olacaktır. Lakin geliştiriciler şimdiden uygulamalarının Api sürümünü v17’nin üzerine çıkarsın.