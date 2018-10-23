Android P Güncellemesini Alacak Sony Modelleri ve Güncelleme Tarihi

Sony Eylül olarak düşürdüğü güncelleme tarihini tutturamadı. Güncelleme ertelendi. Peki Android 9 yani Pie güncellemesi Sony telefonlara ne zaman gelecek? Android Pie Güncellemesini hangi Sony modelleri alacak?

Kullanıcılar için oldukça önemli olan Android güncellemeleri çoğu zaman telefonlarda tercih sebebi oluyor. Uzun süre güncelleme alacağı düşünülen telefonlar sarın alma aşamasında tercih ediliyor. Sony’nin tarihi tutturamaması olumsuz birşey olsa da güncelleme tarihi çok fazla uzamadı.

Sony, güncelleme için yeni tarihi Ekim’in sonu Kasım’ın başı olarak açıkladı. Yine sıkıntı çıkacak olursa Güncellemenin Kasım sonuna kadar gerçekleşeceğini düşünüyoruz.

Güncelleme alacak cihazlar

XZ Premium, XZ1 ve XZ1 Compact, 26 Ekim’den başlayarak Android 9.0 Pie güncellemesi alacak. XZ2 Premium ise 7 Kasım’da Android 9.0 Pie güncellemesini alacak.

Xperia XZ2 ve XZ2 Compact, Pie güncellemesini hali hazırda aldı. Daha geri planda yer alan XA2, XA2 Ultra ve XA2 Plus modellerinin 4 Mart 2019’da Pie güncellemesini alacağı açıklanmış. Biraz beklemeniz gerekecek.

Bu son tarih için küçük bir yorum yapalım. 4 Mart sonrası bu cihaz stabil hale gelene kadar Android’in bir sonraki sürümü zaten tanıtılmış oluyor. Bu da Android’in son halini sıkıntıya sokarken telefonlar her zaman geri planda kalıyor. Google’ın cihaz üreticilerine bazı zorunlulukları getirmesi gerekiyor.