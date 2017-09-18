Android Kilit Ekranı Bildirim Ayarları

Android Üzerinden gizliliğinize önem veriyorsanız yapmanız gereken ilk şey ekrana kilit koymak olmalı. Bir kaç tane seçenek var. Herhangi birini seçebilirsiniz. Gizliliği bir kademe daha arttırmak için yapmanız gereken kilit ekranında gösterilecek bildirimleri de ayarlamak.

Bunu yaparsak mesaj geldiği zaman ekran yanar ama bildirimin içeriği görülmez. Ekran kilitli olduğu için de sizden başkası göremez. Kalabalık bir ortamda ekran yandığı zaman bildirim herkesin görebileceği sekilde açılır ama şimdi tavsiye edeceğim yöntem gizliliği arttıracaktır.

Gösterdiğim seçenek bütün bildirimleri kilit ekranı acılana dek gizli tutacaktır. Gizliliginize dikkat edin. Bu seçeneğe ulaşmak için Android ayarlar kısmından ses ve bilidirim kısmına bu kısımdan da kilit ekranı bildirim kısmına geçiyorsunuz. Burada bahsettiğim kilit ekranı kısmına ulaşabilirsiniz.