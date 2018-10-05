Android İçin Whatsapp’a Güncelleme Geliyor

Sık sık yeni özelliklerle karşımıza çıkan Whatsapp, uzun süredir iOS’ta olan özelliği sonunda Android’e getiriyor. Bu güncellemeyle birlikte Whatsapp cevap verme özelliği daha pratik hale geliyor. İşte o yeni özellik,

Kaydırmak suretiyle cevap verme özelliği

Android’in geliştirici sürümüne yakın zaman içinde yeni bir özellik ekleniyor. Bu özellikle birlikte cevap vermek için mesajı çift parmakla kaydırmanız yeterli oluyor. Cevap vermek için hemen yazmaya başlayabilirsiniz. Şimdiki halinde ise mesajı seçip yanıtla seçeneğini kullanmanız gerekiyor. Yeni hali daha pratik. Bu özellik uzun zamandır iOS sürümünde zaten vardı.

Bu özelliğin grup içinde konuşmalarda çok işe yarayacağı kesin. Zira alıntılama yapmak bu sayede daha hızlı oluyor. Kullanım kolaylığı sağlıyor. Şuan beta sürmünde kullanılabilir olan özelliğin yakın zaman içinde tam sürüme geleceğini söyleyebiliriz.