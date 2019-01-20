Android İçin Whatsapp’a Güncelleme

Whatsapp, geçtiğimiz günlerde aldığı iOS güncellemesinden sonra şimdi aynı özellikleri Android için de getiriyor. Bunların yanında ayrıca yeni Whatsapp özellikleri de kısa zaman içinde bizlerle olacak. Bunlardan kısaca bahsedelim, Android için yeni Whatsapp özellikleri;

Gif yapma sıkıntısı giderildi. Güncelleme giflerle ilgili kısımda karşılaştığınız hataları ortadan kaldırıyor. Bundan sonra daha renkli paylaşımlar için sinir bozucu hatalarla karşılaşmayacaksınız.

Grup görüşme özelliği daha basit şekilde yapılabiliyor. Grup görüşmeleri, ister görüntülü ister sesli şekilde yapılabiliyor. Whatsapp bu özelliğiyle bir çok rakibinin önüne geçiyor ya da onlarla durumu eşitliyor.

Yeni ve bahsedilmeye değer en önemli özelliklerden birisi de Whatsapp’ta yakın zaman içinde parmak izi korumasının devreye sokulacağı. Bazı uygulamaları bilirsiniz, tıpkı telefonunuz gibi parmak iziyle girilebiliyor. Bir banka ya da uygulama bu şekilde çalışabiliyor. Artık bu özellik Whatsapp’ta da kullanılacak. Whatsapp uygulaması isteğe göre sizden parmak izi talep edebilecek.