Android İçin Microsoft Edge Tarayıcı

Android üzerinden en popüler tarayıcı Chrome’a rakip geldi. Microsoft Windows 10 ile birlikte özel çıkardığı tarayıcısı Edge’i Android ve ios için de yayınladı. Ülkemizde şu an kullanılabilir olmayan uygulama özellikle Android üzerinde 1-5 milyon sınırına ulaştı.

Tarayıcı için en önemli kriterin hız olduğu zamanlar internet explorer iş görmeyince Edge piyasaya çıktı. Elbette son zamanlarda mobil platformlar ön plana çıktığı için bu tarayıcının mobilde olması şart oldu. Şimdi Android ve ios için Edge kullanılabilir halde. Özellikle Android üzerinde popüler hale gelen tarayıcı yakinda ülkemizde de kullanıma sunulacak.

Tasarım ve hız yönünden on plana çıkan Android için Edge Windows 10 tarayıcınız ile eşitleme konusunda da işinize yarayacak.