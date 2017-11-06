Android İçin Google Chrome’da Gizli Sekmeye Nasıl Geçilir?

Android’de kullandığınız en yaygın tarayıcılardan biri olan Google Chrome’da bazen gizli sekme açmamız gerekebiliyor. Öncelikle gizli sekmenin ne olduğunu kısaca özet geçelim. Ardından da gizli sekmeyi nasıl açacağınız konusunda sizleri aydınlatalım.

Gizli sekme nedir?

Gizli sekme Google Chrome gibi birçok tarayıcıya yerleştirilen ekstra özelliklerden biridir. Bu özellik Chrome’da aradığınız, gezindiğiniz, indirdiğiniz, kısaca yaptığınız ne işlem varsa hiçbirini kaydetmez. Bu özelliği kullanırsanız sonrada indirilenleri, geçmişi ve buna benzer kayıtları temizlemek zorunda kalmazsınız.

Gizli sekme nasıl açılır?