Android İçin Google Chrome’da Gizli Sekmeye Nasıl Geçilir?

Android’de kullandığınız en yaygın tarayıcılardan biri olan Google Chrome’da bazen gizli sekme açmamız gerekebiliyor. Öncelikle gizli sekmenin ne olduğunu kısaca özet geçelim. Ardından da gizli sekmeyi nasıl açacağınız konusunda sizleri aydınlatalım.
Gizli sekme nedir?
Gizli sekme Google Chrome gibi birçok tarayıcıya yerleştirilen ekstra özelliklerden biridir. Bu özellik Chrome’da aradığınız, gezindiğiniz, indirdiğiniz, kısaca yaptığınız ne işlem varsa hiçbirini kaydetmez. Bu özelliği kullanırsanız sonrada indirilenleri, geçmişi ve buna benzer kayıtları temizlemek zorunda kalmazsınız.
Gizli sekme nasıl açılır?
- Gizli sekmeyi açmak için öncelikle Chrome’a girin.
- Ardından sağ üst köşede yer alan üç nokta butonuna tıklayın.
- Karşınıza gelen menüde gizli sekme butonunu göreceksiniz. Oraya tıkladığınız zaman gizli sekme özelliği aktif olacaktır.
- Gizli sekme aktif olduğu zaman tema siyaha bürünecektir. Buradan gizli sekmeyi aktif ettiğinizi anlayabilirsiniz.
- Gizli sekmeyi kapatmak için de sol üst köşede yer alan açık sekmeler butonuna tıklayın. En sağda yine siyah temada bir sekme olacaktır. Bu sekme diğerlerinden ayrı ve diğerlerine göre daha küçük boyuttadır. Onu kapatırsanız gizli sekme de kapanacaktır.
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