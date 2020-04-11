Android telefonunuzdan Chrome üzerinden bir dosya veya belge indirmeye çalıştığınızda özellikle de biraz büyükse “indirme duraklatıldı” şeklinde bir hata alarak sıkıntı yaşayabilirsiniz. Sizlere bu yazıda Chrome’un “indirme duraklatıldı” hatasının olası çözüm yollarından bahsedeceğiz.

Chrome için veri tasarrufu

Eğer böyle bir ayar açıksa hemen kapatın. Veri tasarrufunu açtıysanız indirmelerde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunun için Ayarlar – Uygulamalar – Chrome yolunu takip ederek Arka Plan Veri Kullanımına İzin Ver ve Veri Tasarrufu Açıkken Uygulamaya İzin Ver ayarlarını aktif ediniz.

Pil tasarrufundan Chrome’u muaf tut

Chrome içindeyken bu kısımda pille ilgili kısma girdikten sonra Arka plan etkinliğine izin ver Pil Kullanımını Optimize Et kısımlarını açın. Optimize edilmedi kısmından tümünü işaretleyerek her durumda Chrome’un arka planda çalışmasına izin verin. Bu işlem pil tüketimini arttırabilir.

Chrome Ön Bellek Temizleme

Chrome’da herhangi bir sıkıntı olma ihtimaline karşı şu an bulunduğunuz kısımdan verileri ve ön belleği temizleyin. Bu işlem Chrome’un bu güne kadar aldığı kayıtları silecek ve Chrome yeniden doğmuş olacaktır. Muhtemelen sorununuzu çözecektir.

Chrome güncel mi?

Chrome’u ne zaman güncellediniz? Eğer eski bir sürümünü kullanıyorsanız Google Play üzerinden onu mutlaka güncellemelisiniz. Bu sayede eski sürümdeki hataları düzeltmiş olacaksınız.

Depolama alanı doldu mu?

Eğer telefonunuzda dosya indirecek bir boşluk yoksa indirmelerde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Telefonunuzun boş depolama alanını kontrol edin. Eğer silebileceğiniz gereksiz dosyalar varsa silin.