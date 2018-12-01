Android İçin Chrome’a Parmak Hareketleri Geliyor

Uzun zamandır iOS in Chrome ‘da kullanılan özellik sonunda Android işletim sistemindeki Chrome için de yayınlanacak. Jestler dedikleri parmak hareketleri desteği Chrome için geliyor. İnsanların sordukları soru ise neden ilk önce Android değil de iOS?

Bir çok rom ya da launcher denilen başlatıcı arayüze bulunan ve sevilen özellik bir çok modern mobil tarayıcıda da kullanılmaktaydı. Sonunda Chrome’un Android versiyonuna da gelecek. Geliştirmelerle sürüyor.

Aralık ayı içerisinde gelecek güncelleme ile Android için Chrome sürümünde Jestler kullanılabilecek. Tarayıcınızda herhangi bir tuşa basma gereği duymadan ekran üstünde parmak haraketlerinizle ileri geri gibi özellikleri kullanabileceksiniz. Bu basit özelliklerle kullanım deneyimi oldukça artıyor.

Sadece ileri geri değil daha bir çok parmak hareketiyle başka eylemlerin gerçekleştirilmesi de bekleniyor. Zaten yenileme aşağı çekip bırakmak suretiyle kullanılabiliyor. Paylaşma, gönderme belki kapatma gibi özelliklerin de parmak hareketiyle yapılması söz konusu.