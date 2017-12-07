Android İçin Chrome 63 Geliyor, Yenilikler Neler?

Chrome yakın zaman içinde Android için 63. Sürüme yükselecek. Şimdilik güncelleme yapılamıyor ama kademe kademe ülke ve telefonlara sunulacak.

Peki Chrome’un bu yeni sürümünde bizleri neler bekliyor? Zira Firefox güncellemesinden sonra Google’ın daha çok çalışması gerekiyor. Güncelleme ile adres satırı otomatik tamamlama özelliği daha gelişmiş hale gelecek ki bu tarayıcı hızı ve sayfa açma hızını oldukça etkileyecek.

Onun dışında kullanım esnasında ram miktarını gösteren yeni bir api tarayıcıya eklenecek. Bu durum cihaz tarayıcı arasındaki ilişkiyi güçlendirip daha sağlıklı bir tarayıcı deneyimi sunacak.

Güncelleme yi bekliyoruz. Zira Android üzerinden de en çok kullanılan tarayıcı Chrome.