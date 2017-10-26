Android 8 Güncellemesini Alacak Olan Samsung Modelleri

Bu yaz Google tarafından tanıtılan ve sonra Android One modelleri için yayınlanan Android 8 güncellemesini hızlı davranarak daha sonra Sony üst düzey telefonları için yayınladı. Şimdi sıra Samsung’da. Peki hangi Samsung telefonlar Android 8 Oreo güncellemesini alacak?

İlk önce güncellemeyi Galaxy S8 ve S8+ modeliyle birlikte Note 8 modeli alacak. Akabinde zamana yayılmış şekilde Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S7 Active, Galaxy A7 (2017), Galaxy A5 (2017), Galaxy A3 (2017), Galaxy J7 (2017), Galaxy J5 (2017), Galaxy Note FE, Galaxy Tab S3, Galaxy C9 Pro, Galaxy C7 Pro ve Galaxy J7 Prime modelleri alacak.

Peki bu güncellemeler ne zaman yayınlanacak? Samsung kesin bir tarih vermemekle birlikte 2018’in başında ilk modellerin güncellemeyi almaya başlayacağını duyurdu. Diger modeller de 2018 icinde güncellemeyi almış olacak.