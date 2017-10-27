Android 8.1 Güncellemesi İle Ne Gibi Yenilikler Gelecek?

Google’ın bu yaz tanıttığı Android 8 İçin güncelleme geliyor. Bu güncelleme detaylarını sizlerle paylaşacağım.

Otomatik tema seçeneği

Bu özellik sayesinde siz karanlık bir tema kullandığınız zaman uygulama çekmecesi siyah açık bir tema kullandığınız zaman uygulama çekmecesi beyaz şekilde otomatik olarak ayarlanıyor.

Ayarlar kısmında arama çubuğu

Çoğu zaman ayarlar kisminda istediğinizin hangi satırda olduğunu bulamıyoruz. Bu özellik sayesinde ayarlar kısmı daha basit hale geliyor.

Bluetooth özeliği

Bluetooth’a bağlı cihazların batarya seviyesini gösterecek.

Bildirim sesleri

Bundan sonra üst üste gelen mesajlarin hepsi ayrı ayrı çalmayacak. Tek bir bildirim şeklinde olacak.

Basit bir çok değişiklik de Android 8.1 güncellenmesinde bizlerle.